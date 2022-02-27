التموين لـ المواطنين: لا تقلقوا من أي شيء ولدينا مخزون كبير من السلع الاستراتيجية

طمأن الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين، قائلا :"لا تقلقوا من أي شيء ولدينا مخزون كبير من السلع الاستراتيجية".



وأضاف عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على تخطي الازمة دون تأثر المواطنين، لافتا إلى أن سيتم طرح كوبونات بقيم مالية لشراء السلع من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.



وأكد الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه ليس لدينا أي مشكلة أو نقص في مخزون القمح.



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.