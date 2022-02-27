التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الاول بين سموحة وغزل المحلة

انتهت احداث شوط المباراة الاول بين سموحة وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:-

الهاني سليمان، رجب نبيل ، أحمد حكم ، أحمد جمال ، خالد عبد الفتاح، كناريا ، مصطفي الخواجة ، حليمو ، عبد الكبير الوادى ، صديق أوجولا ، مروان حمدى.

ضم تشكيل المحلة كلا من عمرو شعبان، محمود فتح الله ،هاني عادل ، هشام بلحه ،بازوكا ، ايهاب سمير، حميد ماو ، معاذ الحناوي، عبده يحيي، أحمد النادري ، ماليك توريه.

ويدخل سموحة اللقاء وهو في المركز الرابع على جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 5 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في المباريات العشر التي خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 16 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.



وفى المقابل، يدخل فريق غزل المحلة اللقاء فى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة فى مثلها والتعادل فى ثمانية لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفا.

