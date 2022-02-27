عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الاول بين سموحة وغزل المحلة

صدى البلد

انتهت احداث شوط المباراة الاول بين سموحة وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:-

الهاني سليمان، رجب نبيل ، أحمد حكم ، أحمد جمال ، خالد عبد الفتاح، كناريا ، مصطفي الخواجة ، حليمو ، عبد الكبير الوادى ،  صديق أوجولا ، مروان حمدى.

ضم تشكيل المحلة كلا من عمرو شعبان، محمود فتح الله ،هاني عادل ، هشام بلحه ،بازوكا ، ايهاب سمير، حميد ماو ، معاذ الحناوي، عبده يحيي، أحمد النادري ، ماليك توريه.

ويدخل سموحة اللقاء وهو في المركز الرابع على جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 5 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في المباريات العشر التي خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 16 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

وفى المقابل، يدخل فريق غزل المحلة اللقاء فى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة فى مثلها والتعادل فى ثمانية لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفا. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

أوكرانيا تكشف السر وراء قرار بوتين بالتأهب النووي

الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والصفاقسي

طالت البنك المركزي والإعلام والطيران..الاتحاد الأوروبي: عقوبات مشددة ضد روسيا وبيلاروسيا

الإسترليني ينخفض 22 قرشا خلال أسبوع..أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

الخارجية الفلسطينية:سفارتنا بالقاهرة جاهزة لتسهيل إجراءات نقل مواطنينا من أوكرانيا إلى غزة

أزمة إنسانية تلوح في الأفق..100 ألف نازح أوكراني و2 مليار دولار مساعدات

مسئول بـ البنتاجون: بوتين استخدم ثلثي جيشه في غزو أوكرانيا حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

صدى البلد يكشف السبب الحقيقي لوفاة جالا فهمي .. فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

اﻟﻤﺰﻳﺪ