عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإداربة تعاين مصعد مستشفي السنبلاوين

شعار النيابة الادارية
شعار النيابة الادارية

باشرت النيابة الإدارية بالسنبلاوين، برئاسة المستشار محمد صالح  مدير النيابة، اليوم، التحقيقات في بلاغ الإدارة الصحية حيال واقعة سقوط مصعد مستشفى السنبلاوين العام أول أمس الجمعة، ما أسفر عن مصرع ممرضة وإصابة زميلتها بإصابات بالغة.


وانتقل اليوم فريق التحقيق المكون من أحمد عباس و أحمد جوهر، رئيسي النيابة، لمقر المستشفى، وتم إجراء المعاينة لمكان الحادث حيث تبين سقوط المصعد من الدور الرابع.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين بالمستشفى، وسماع أقوال الممرضة المصابة المحجوزة بوحدة الرعاية المركزة بذات المستشفى، كما تم الاطلاع على دفتر الصيانات الخاص بمصعد المستشفى.

وأمرت النيابة باستعجال قرار اللجنة المشكلة من قِبل السيد محافظ الدقهلية تمهيدًا لسماع أقوالها فور الانتهاء من إعداد التقرير الفني حول الواقعة.

النيابة الإدارية سقوط مصعد مستشفى السنبلاوين العام اخبار النيابة الإدارية أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحواث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

أوكرانيا تكشف السر وراء قرار بوتين بالتأهب النووي

الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والصفاقسي

طالت البنك المركزي والإعلام والطيران..الاتحاد الأوروبي: عقوبات مشددة ضد روسيا وبيلاروسيا

الإسترليني ينخفض 22 قرشا خلال أسبوع..أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

الخارجية الفلسطينية:سفارتنا بالقاهرة جاهزة لتسهيل إجراءات نقل مواطنينا من أوكرانيا إلى غزة

أزمة إنسانية تلوح في الأفق..100 ألف نازح أوكراني و2 مليار دولار مساعدات

مسئول بـ البنتاجون: بوتين استخدم ثلثي جيشه في غزو أوكرانيا حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

صدى البلد يكشف السبب الحقيقي لوفاة جالا فهمي .. فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

اﻟﻤﺰﻳﺪ