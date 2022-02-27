النيابة الإداربة تعاين مصعد مستشفي السنبلاوين

باشرت النيابة الإدارية بالسنبلاوين، برئاسة المستشار محمد صالح مدير النيابة، اليوم، التحقيقات في بلاغ الإدارة الصحية حيال واقعة سقوط مصعد مستشفى السنبلاوين العام أول أمس الجمعة، ما أسفر عن مصرع ممرضة وإصابة زميلتها بإصابات بالغة.



وانتقل اليوم فريق التحقيق المكون من أحمد عباس و أحمد جوهر، رئيسي النيابة، لمقر المستشفى، وتم إجراء المعاينة لمكان الحادث حيث تبين سقوط المصعد من الدور الرابع.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين بالمستشفى، وسماع أقوال الممرضة المصابة المحجوزة بوحدة الرعاية المركزة بذات المستشفى، كما تم الاطلاع على دفتر الصيانات الخاص بمصعد المستشفى.

وأمرت النيابة باستعجال قرار اللجنة المشكلة من قِبل السيد محافظ الدقهلية تمهيدًا لسماع أقوالها فور الانتهاء من إعداد التقرير الفني حول الواقعة.