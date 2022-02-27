منتخب مصر يحرز المركز السادس في كأس العالم لسلاح الشيش رجال

حصد المنتخب المصري المركز السادس في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، المقامة في صالة 1 باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 27 من فبراير الجاري.

وخسر المنتخب المصري من نظيره الفرنسي بنتيجة 38 - 45 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وفاز منتخبنا الوطني على منتخب كندا في دور الـ 16 بنتيجة 45-44، ثم خسر من نظيره الامريكي في دور ربع النهائي بنتيجة 24 - 45.

وبعدها فاز في أولى مباريات تحديد المركز الخامس وحتي المركز الثامن على نظيره هونج كونج بنتيجة 45-37، وأخيرًا خسر من منتخب فرنسا بنتيجة 38 - 45 ليصبح ترتيبه النهائي السادس.

وتأهل كلا من امريكا وروسيا إلى دور النهائي كما يلعب المنتخب الإيطالي ضد نظيره الكوري على البرونزية.

ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 4 لاعبين هم "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة:”أشرف مسعد مدرب – أنس محمود مدرب – مصطفى نهاد مدرب – طه يوسف طبيب المنتخب – أيمن غنيم مدير إداري”، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.



الجدير بالذكر، أن الروسي فلاديسلاف ميلينيكوف قد توج بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على مواطنه أنتون بروداشيف بنتيجة ليحصد زميله الميدالية الفضية.