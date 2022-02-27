وزير الشباب والرياضة يهنئ مجلس إدارة الاتحاد السكندري

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب إنتهاء انتخابات الجمعية العمومية واختيار مجلس جديد.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اتصالا هاتفيا لرئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تمنياته بتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة

ووجه محمد مصيلحي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحرصه علي تهنئة مجلس إدارة الاتحاد ومساندته الدائمة لزعيم الثغر

واعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب انتهاء الانتخابات التي تم انعقادها يوم الجمعة الماضي.

وفاز بعضوية نادي الاتحاد السكندري في الانتخابات التي أقيمت صباح اليوم 5 مرشحين ضمن قائمة محمد مصيلحي رئيس النادي وهم إبراهيم شعبان وحازم الرجال ومحمد أحمد سلامة ومحمد خميس وإسماعيل محمد إسماعيل.

وجاءت نتيجة إنتخابات الإتحاد السكندري كالتالي:-



الرئيس محمد مصيلحى ( تزكية )

نائب الرئيس احمد عبد المجيد ( تزكية )

عضوية فوق السن

ابراهيم شعبان

محمد سلامة

حازم الرجال

محمد خميس

اسماعيل محمد

تحت السن

محمد البحيرى ( تزكية )

محمود القاضى ( تزكية )