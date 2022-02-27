محافظ الإسكندرية يشدد على سرعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف 2022

أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم البدء في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، في ٥ أحياء هي ( شرق، العجمي، العامرية أول، العامرية ثان، وحي وسط)، مؤكدا أنه تم التشديد على مديرية الطرق بالمحافظة بسرعة الانتهاء من الأعمال السابقة لعملية الرصف لرفع العبء عن كاهل أهالي هذه المناطق.

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وأكد الشريف أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع كفاءة، ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا للأولويات والاحتياجات، مضيفا أنه يتم توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا والمحاور الرئيسية، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين .

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه يتم العمل حاليا بشارع نزلة القلعة التابع لحي شرق، و ٦ شواع بحي العجمي هم ( شارع السلام - وشارع الجمعية - وشارع الحنفية- وشارع الرضوان من الهانوفيل و حتى شارع مجيد الرضوان مدرسة شيرين _ و شارع مسجد أم القرى) ، مشيرة إلى أنه بنطاق حي العامرية ثان تم البدء بشارعين هما ( شارع ٦/٧ بالكينج، وشارع السفن بداية من مدرسة عبد الرؤوف)، و في حي عامرية أول تم تكسير الطبقة الاسفلتية القديمة المتهالكة بشارع الكافوري وشارع المستعمرة، و في نطاق حي وسط تم بدأ أعمال الخطة بشارعين هما ( شارع جلال الدسوقي وشارع ١٢٢ خلف جلال الدسوقي).