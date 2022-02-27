بيراميدز يهزم الصفاقسي في الوقت القاتل ويحافظ علي الصدارة بالكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا علي الصفاقسي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي الجولة الثالثة بدور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف بيراميدز في الدقيقه ٩٣ عن طريق علي جبر

وأهد بيراميدز العديد من فرص التسجيل خلال المباراة أمام نادي الصفاقسي.

وبهذه النتيجة واصل بيراميدز الحفاظ علي صدارة المجموعة برصيد ٩ نقاط بينما تجمد رصيد الصفاقسي في المركز الثاني برصيد ٣ نقاط

وكان الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أعلن تشكيل مباراة الصفاقسي التونسي التي بدأت في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - أسامة جلال - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - إبراهيم توريه - حسين السيد

وخرج من القائمة لرؤية فنية، لاعب الوسط الشاب محمود صابر، والمهاجم محمود الجباس.