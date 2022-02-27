بعد فوزه برئاسة الاتحاد السكندري..مصيلحي يقرر إلغاء غرامة عدم حضور الجمعية العمومية

قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إلغاء غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة التى أقيمت الجمعة .

جاء ذلك بسبب عدم استقرار حالة الطقس في يوم الانتخابات.

ووجه مصيلحي الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة التي كانت الدافع الأكبر لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

وفي سياق آخر حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب انتهاء انتخابات الجمعية العمومية واختيار مجلس جديد.

وأعرب صبحي في اتصال هاتفي برئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تمنياته بتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

ووجه محمد مصيلحي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحرصه علي تهنئة مجلس إدارة الاتحاد.

واعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب انتهاء الانتخابات التي تم انعقادها يوم الجمعة الماضي.

وفاز بعضوية نادي الاتحاد السكندري في الانتخابات التي أقيمت صباح الجمعة 5 مرشحين ضمن قائمة محمد مصيلحي رئيس النادي وهم إبراهيم شعبان وحازم الرجال ومحمد أحمد سلامة ومحمد خميس وإسماعيل محمد إسماعيل.

وجاءت نتيجة انتخابات الاتحاد السكندري كالتالي:-



الرئيس محمد مصيلحى ( تزكية )

نائب الرئيس احمد عبد المجيد ( تزكية )

عضوية فوق السن

ابراهيم شعبان

محمد سلامة

حازم الرجال

محمد خميس

اسماعيل محمد

تحت السن

محمد البحيرى ( تزكية )

محمود القاضى ( تزكية )