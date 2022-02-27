أول تعليق من رمضان صبحي بعد فوز بيراميدز علي الصفاقسي في الكونفدرالية

عبر رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل في كأس الكونفدرالية مشددا على أن الانتصار كان مهما للغاية لأنه منح الفريق ٣ نقاط غالية وابتعد في الصدارة برصيد ٩ نقاط.

وشدد على أن الفريق كان الأفضل في كل شيء وسيطر على مجريات اللعب طوال اللقاء وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق فوز كبير على حساب الفريق التونسي المحترم صاحب الخبرات الكبيرة في البطولات القارية.

وأشار إلى أن إيهاب جلال المدير الفني طالب اللاعبين بالهدوء والتركيز وعدم التسرع والهدف سيأتي وهو ما تحقق وحصد الفريق ٣ نقاط غالية في مشوار دور المجموعات.