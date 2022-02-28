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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بشأن معاناة المرضى المحتاجين لنقل الدم بصورة مزمنة

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

أعلنت إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتو حنفي جبالي بشأن معاناة المرضى الذين يكونوا في حاجة لنقل الدم بصورة مزمنة، كأمراض الهيموجلبين المزمنة، وأنيميا البحر المتوسط وفشل وظائف النخاع العظمي، ومرض الأورام السرطانية.

 

وأضافت إيرين سعيد لـ"صدى البلد" أنه لا يوجد في مصر فلترة الدم، قبل تخزينه لازالة كرات الدم البيضاء والتي تؤثر على المدى الطويل على حياتهم بسبب الامراض المناعية الناتجة عن ذلك، كما أنه لا يوجد اختبار للحمض النووي للفيروسات لتقليل مخاطر العدوى المنقولة.

 

وتابعت عضو لجنة الشئون الصحية أن الأطفال بعد نقل الدم يتكون لديهم اجسام مناعية تقوم بتكسير كرات الدم الحمراء مما يقلل مجابهتم للمرض، حيث إن الدم يكون في حالة لتحلليل جيني للفيروسات، حتى لا يتم اصابتهم بالأمراض بشكل سهل.

البحر المتوسط مجلس النواب النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الدكتو حنفي جبالي الشئون الصحية كرات الدم البيضاء

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