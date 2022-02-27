مصطفى العمار: روسيا اختارت الحرب ضد أوكرانيا

قال الدكتور مصطفى العمار خبير العلاقات الدولية، إن روسيا هى التي اختارت الحرب ضد أوكرانيا، مضيفا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتضامنان مع أوكرانيا ضد روسيا.



وأضاف مصطفى العمارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الشعب المصري اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة البلاد، واكتشف حقيقة جماعة الأخوان الأرهابية.



وتابع الدكتور مصطفى العمار خبير العلاقات الدولية، أن يجب أن تختار الشعوب مصيرها بإرادتها الكاملة، لافتا إلى أن لا نقاشات ناجحة مع الجانب الروسي، لافتا إلى أن أوروبا لديها احتياطي كافي من الغاز للفترة القادمة.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى العمار خبير العلاقات الدولية، إلى ان أوروبا لديها بدائل للغاز الروسي، متابعا أن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا أقوى من السلاح النووي.