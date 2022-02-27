محلل سياسي:الحرب الروسية على أوكرانيا في بدايتها والعقوبات متبادلة بين موسكو وأوروبا

قال ادموند غريب المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب اطالة أمد الصراع على أوكرانيا وذلك للضغط على روسيا لتعزيز دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة التحالف الغربي وهو ما نجحت فيه حاليا .



وأضاف ادموند غريب خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميه عزة مصطفى، أنه لا يمكن توقع ما يحدث، لأن العمليه العسكرية الروسية لا تزال في بدايتها وهناك مفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني، والحكومة الأوكرانية مستعدة لتنفيذ شرط روسيا بعدم الانضمام لحل الناتو .



وأوضح ، أن روسيا سترد على العقوبات الغربية برفضها في نظام swift المالي مثل منع بريطانيا من تحليق طيرانها في الأجواء الروسية مما أدى إلى صعوبة وصلها لدول آسيا، وروسيا من المتوقع أن توقف امدادات الغاز عن أوروبا مما سيؤثر على اقتصاد أوروبا.