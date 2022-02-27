خبير: الأزمة الروسية الأوكرانية مرعبة

قال العقيد متقاعد خليل الحلو، إن تصريحات فلاديمير بوتين يوم رعب عالمي، مضيفا أن الأزمة الروسية الأوكرانية مرعبة.

وأضاف خليل الحلو، في لقاء عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قنا صدى البلد، اليوم الأحد، إنه أن ليس المهم من يطلق الصاروخ أولا ولكن، إمكانية الطرف الآخر في الرد هى الأهم.

وناشد الإعلامي أحمد موسى، المصريين المقيمين في أوكرانيا، الالتزام بتعليمات السلطات الأوكرانية والسفارة المصرية في كييف، والبقاء في المنازل.

وتابع أحمد موسى، أن المصريين في شرق أوكرانيا عليهم الالتزام وعدم الخروج من المنازل، لافتا إلى أن روسيا احتلت المجال الجوي الأوكراني.

وأكمل أحمد موسى: "محدش عارف مين مع مين ومين ضد مين والأمور في غاية التعقيد في أوكرانيا".

