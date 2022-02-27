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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ملتقى الأجيال يدعو لاستراتيجية وطنية للقيم والتقاليد بين الثوابت والمتغيرات

صدى البلد

 دعا ملتقى الأجيال الذي عقده مؤخرا المستشار الدكتور خالد القاضي ، بمناسبة إصدار كتابين من تأليفه ، إلى استراتيجية  وطنية لتواصل الأجيال لمناقشة القيم والتقاليد والأعراف بين الثوابت والمتغيرات ،  تحت شعار : " بالعلم والوطنية .. تتواصل الأجيال " وأن العلاقة بين الأجيال حوار .. لا صراع ، وذلك بهدف الحوار المباشر  بين الأجيال الثلاثة ؛جيل الكبار ( الأجداد ) الذين يمتلكون الحكمة والخبرة والتروي..وجيل الشباب ( الأبناء ) الذين يسارعون في تحقيق الطموحات والأحلام ..وبينهما جيل الوسط ( الآباء ) الذين يحاولون المزج بين خبرة الأجداد وترويهم، وطموح الأبناء وسباقهم الزمن .

شارك في الملتقى نخبة من مختلف أطياف المجتمع المصري والعربي بشتى اهتماماته وتخصصاته ورموزه وأعلامه ومثقفيه ومفكريه ، وعدد من الخريجين والطلاب بالجامعات والمدارس.

صرحت بهذا الإعلامية فيروز نبيل المتحدث الإعلامي للملتقى ، وأكدت أن لهذه المبادرة أهمية كبيرة في صياغة تلك الاستراتيجية ( الوطنية ) ، عبر الأجيال المختلفة ، وذلك حفاظًا على هويتنا الوطنية والثقافية المصرية الخالصة ، وذلك بمشاركة كافة المعنيين من العلماء والباحثين والمسؤولين ، من خلال  إجراء البحوث العلمية البحثية ، والميدانية التطبيقية ، واستطلاعات الرأي في كافة المحافظات ، ومختلف الفئات المجتمعية  ، سواء في المدارس والجامعات ، مراكز الشباب ، وقصور الثقافة ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والمنارات الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي ، وكذلك البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، أو غيرها ، وصولًا لتوصيات عملية فاعلة لصناع القرار  ، ممن ينتهي الخبراء إلى صياغتها، في مسارات متوازية وفاعلة وقابلة للتطبيق.

وتناول المشاركون قراءة حول الواقع المصري بين الأجيال الثلاثة من خلال ؛ التفاعل الوطني بوصفه القاسم المشترك ( جيل ثورة يوليو 1952 - جيل نصر أكتوبر 1973 - جيل ثورة يونيو 2013 ) .. و تأثير النظم الاقتصادية  ( رأسمالية - اشتراكية - نظام عالمي اقتصادي جديد ).. وكذلك مشاعر  الانتماء للوالدين والأسرة .. ومن ثم " الوطن " .. مقاربات الاتفاق والاختلاف ( في الثوابت والمتغيرات ) .. ودراسة تطورات الثقافة والفنون والدراما ، لأن الفضاء الزماني والمكاني المحيط بالشخصية قد يُشكل عالمها وطبيعتها الاجتماعية ، ويعكس – أحياناً- سماتها النفسية واهتماماتها الاجتماعية ، ومن ثم يشكل قيمها وأعرافها ، وما يترتب عليها ويُستمد منها ويؤول إليها.

ودارت مداخلات المشاركين في الملتقى حول الإجابة  على تساؤلات علمية واقعية ، سيما في ظل أنواء حادة وجادة تتلاطمها أمواج المجتمع الداخلي والمحيط الإقليمي والدولي ، والتي تؤثر - يقينًا - سلبًا أو إيجابًا في منظومة القيم والتقاليد والأعراف ، التي توارثناها جيلا بعد جيل  .. وهي : هل تغيرت قيم وتقاليد وأعراف المجتمع عبر مسيرة الأجيال الثلاثة ؟ وما مدى تقبل كل منهم لها ؟ ومن ثم مدى تجاوبهم الإيجابي أو السلبي حيالها؟ .. وما هو دور كل من ( الأسرة - المدرسة - الأصدقاء - الإعلام - وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ) في  تكوين وترسيخ واحترام الموروث الثقافي والقيمي والأخلاقي لتلك الأجيال ؟ وما هو الثابت والمتغير منها ؟ وكذلك من هم القدوة في حياة الأجيال الثلاثة ، وهل الجد هو قدوة الأب ومن ثم الأب  قدوة الابن ؟ وإن لم يكن فمن هم تلك القدوة ؟ ولماذا ؟ وهل هناك ما يسمى بالفجوة المعرفية والثقافية ؟وهل يوجد اختلاف في مصادر المعرفة بين الأجيال الثلاثة ؟ و هل هذا الاختلاف هو حتمية لاختلاف الزمن وآليات تلك المعرفة  ؟وما نتائج ذلك على التواصل وتقبل كل الأجيال للآخر ؟ وأخيرًا هل قيم عطف الكبير على الصغير واحترام الأخير للأول مازالت قائمة ؟ ومن ثم هل هناك أزمة في التواصل بين الأجيال ؟ وهل مسكوت عنها ؟ وما سببها ؟ وكيف يمكن حلها إن كانت ؟.

تنوعت فعاليات الملتقى ؛ ما بين محاضرات ومداخلات وتعقيبات وحوارات من خلال حلقة نقاشية تفاعلية ،  والكتابين الذين أصدرهما  المستشار  الدكتور خالد القاضي  ، بوصفه يمثل ( جيل الآباء ) ؛ أحدهما عن علاقته بوالده ( جيل الأجداد ) وهو كتاب " أعيش في جلباب أبي .. صفحات من سيرة قاض " .. والآخر عن علاقته بابنه ( جيل الأبناء ) وهو كتاب " 25 سنة مع أنا .. رسائل إلى ابني محمد " ، وقد أهدى القاضي نسخا من الكتابين لجميع المشاركين .
 

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