إصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke" .. صور

تواصل شركة KTM من تألقها في عالم الدراجات النارية، وذلك بعد ان اطلقت نسختها الجديدة 890 Duke، والتي تعد واحدة من احدث اصداراتها، حيث تتمتع بإطلالة مميزة إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بتلك النسخة.

اصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke"

دعمت شركة KTM دراجتها النارية 890 Duke، بمحرك سعة 889 سم مكعب، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 92 نيوتن/متر، مدعوم بمكابح عالية الأداء، بالاضافة إلى مرايات جانبية مزدوجة.

وتظهر الدراجة النارية KTM890 Duke بطلاء خارجي مميز مع اللون البرتقالي، بالاضافة إلى غطاء لمقعد الدراجة، مع قاعدة للارتكاز، إلى جانب عجلات رياضية تمنحها افضلية التسارع، ومصابيح امامية للحصول على اضاءة ليلية كاشفة.

كما حصلت على شاشة للعدادات لعرض السرعات مع محول للإشارات الجانبية، ونظام تعليق متطور، ودعامات للاطارات الخلفية لحجب الاتربة ايضا، إلى جانب اللمسات الانسيابية الخاصة بالتصميم والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

اصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke"

ومع اللون الخارجي تأتي 890 Duke من KTM بلمسات من اللون الأسود مع بعض الملصقات الخارجية، هيكل لمخرج العادم باللون الفضي اللامع، لتعزز الشركة النمساوية من تواجدها المميز في عالم الدراجات النارية بهذه النسخة، إلى جانب تاريخها العريق في هذا المجال.

سعر الدراجة النارية 890 Duke

ويذكر أن الدراجة النارية 890 Duke من KTM سوف تقدم داخل السوق العالمي بقيمة قدرها 12 ألف و 749 يورو.