عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke" .. صور

اصدار خاص من KTM
اصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke"

تواصل شركة KTM من تألقها في عالم الدراجات النارية، وذلك بعد ان اطلقت نسختها الجديدة 890 Duke، والتي تعد واحدة من احدث اصداراتها، حيث تتمتع بإطلالة مميزة إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بتلك النسخة.

txt

سعر ومواصفات 5 دراجات نارية "صينية" في مصر عام 2021 | صور

اصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke"

دعمت شركة KTM دراجتها النارية 890 Duke، بمحرك سعة 889 سم مكعب، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 92 نيوتن/متر، مدعوم بمكابح عالية الأداء، بالاضافة إلى مرايات جانبية مزدوجة.

 

وتظهر الدراجة النارية KTM890 Duke بطلاء خارجي مميز مع اللون البرتقالي، بالاضافة إلى غطاء لمقعد الدراجة، مع قاعدة للارتكاز، إلى جانب عجلات رياضية تمنحها افضلية التسارع، ومصابيح امامية للحصول على اضاءة ليلية كاشفة.

 

كما حصلت على شاشة للعدادات لعرض السرعات مع محول للإشارات الجانبية، ونظام تعليق متطور، ودعامات للاطارات الخلفية لحجب الاتربة ايضا، إلى جانب اللمسات الانسيابية الخاصة بالتصميم والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

اصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke"

ومع اللون الخارجي تأتي 890 Duke من KTM بلمسات من اللون الأسود مع بعض الملصقات الخارجية، هيكل لمخرج العادم باللون الفضي اللامع، لتعزز الشركة النمساوية من تواجدها المميز في عالم الدراجات النارية بهذه النسخة، إلى جانب تاريخها العريق في هذا المجال.

 

سعر الدراجة النارية 890 Duke

 

ويذكر أن الدراجة النارية  890 Duke من KTM سوف تقدم داخل السوق العالمي بقيمة قدرها 12 ألف و 749 يورو.

KTM Duke محافظ بورسعيد 890 Duke شركة KTM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

فضل ليلة الإسراء والمعراج .. 3 أمور لا تغفلها قبل أذان الفجر

ترشيحاتنا

محمد مصيلحي: أتمني عودة الفوز للاتحاد السكندري وأشفق على حسام حسن لهذا السبب

حقيقة استجابة الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج.. أمور شرعية لا تفوتك

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 28-2-2022

إصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke" .. صور

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 28-2-2022

بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.. ارتفاع في أسعار خام غرب تكساس ومعدني النيكل والألومنيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ