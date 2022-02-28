الغرب يحاصر روسيا اقتصاديا ورياضيا.. نار العقوبات ضد موسكو تصل الساحرة المستديرة

بعد اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا تزداد المخاوف يوما بعد يوم من قوة الغزو الروسي وعلى الرغم من المساعي الدولية لتفادي التصعيد العسكري المستمر من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها، إلا أن أوكرانيا لا تري أحد بجانبها ولا أحد مستعد للقتال معها بل تركت لوحدها في ظل ظروف صعبة.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي معه الولايات المتحدة الأمريكية أنهم لن يقوموا بعمليات عسكرية في أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي الذي أصبح الآن على مشارك العاصمة كييف، واكتفت القوي الغربية بإعلان حزمة من العقوبات التي ستضر بالاقتصاد الروسي بشكل كبير وتجعله وحيدا عن العالم.

ولم تكتفي الدول الغربية بالعقوبات الاقتصادية فقط، ولكن وصل الأمر إلى فرض عقوبات رياضية أيضا التي من المفترض أن تعزل روسيا في كل الألعاب والمناسبات الرياضية وجعلها منبوذة عن العالم في كل المجالات.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" العقوبات الرياضية التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا بسبب الغزوها لأوكرانيا..

مقاطعة المنتخب الروسي

أعلنت بولندا مقاطعة مباراتها الفاصلة مع المنتخب الروسي، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي كان من المقرر اقامتها في موسكو يوم 24 مارس بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليزا إن الفريق لا ينوي خوض المباراة، متابعا: "لا مزيد من الكلام، حان وقت الفعل".

وأضاف كوليزا أنه بسبب تصاعد عدوان روسيا على أوكرانيا، لا يعتزم المنتخب البولندي لعب مباراة التصفيات أمام روسيا.

وتابع: "هذا هو القرار الصائب الوحيد. ونحن في محادثات مع السويد والتشيك لتقديم موقف مشترك إلى الفيفا".

بينما قال قائد المنتخب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، عن القضية: "لا يمكن أن نتظاهر بأن لا شيء يحدث" واصفا القرار بأنه القرار الصائب.

وتابع: "لا أتصور لعب مباره أمام المنتخب الروسي بينما يستمر العدوان المسلح في أوكرانيا. اللاعبون والجمهور الروسي ليسوا مسؤولين عن الأمر، ولكن لا يمكن أن نتظاهر بأن لا شيء يحدث".

ومن جانبه قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، إنه يتابع تطور الأوضاع بعدما أصدرت السويد وبولندا والتشيك بيانا مشتركا، يقول إن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لا ينبغي أن تُقام في روسيا.

العقوبات الرياضية على روسيا

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا الذي كان من المقرر أن يعقد في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، قرر الاتحاد الأوربية نقلة إلى باريس في فرانسا احتجاجا على الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

كما أمر الاتحاد الأوروبي أيضا الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية بلعب مبارياتها المحلية خارج المنطقة "حتى إشعار آخر".

كما أن الاتحاد يفكر في فسخ عقد رعاية قيمته 30 مليون جنيه إسترليني في السنة، يربطه بشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم".

وبينما سباق السيارات الفورملة 1 الذي كان من مقرر إجراؤه في سبتمبر القادم، فقد تم إلغاؤه رسميا وسحب الجائزة من روسيا روسيا الكبرى للفورميلا 1.

ومن جانب اللجنة الأولمبية الدولية، فقد تلقت الاتحادات الرياضية للدول توجيهات من اللجنة بإلغاء الفعاليات الرياضية المقررة في روسيا وبيلاروسيا أو نقلها إلى دول أخرى.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة تأجيل المباراة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الروسي التي تأتي ضمن تصفيات كأس العالم 2023 والتي كانت مقررة أمس، وأخرى بين بريطانيا وبيلاروسيا كانت مقررة اليوم.

ومن جانبه، أعلن نادي مانشستر يونايتد عن فسخ عقد الرعاية مع شركة الطيران الوطنية الروسية إيروفلوت احتجاجا على غزوها لأوكرانيا وتبعا للعقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا.

مقاطعة إنجلترا لروسيا كوريا

قررت إنجلترا مقاطعة كل مباريات كرة القدم ضد روسيا بناء على ما وصفته بـ "الفظائع التي ارتكبتها القيادة الروسية"، على خلفية الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "تضامنا مع أوكرانيا ولإدانة الفظائع التي ترتكبها القيادة الروسية، يؤكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أننا لن نلعب ضد روسيا في أي مباراة دولية خلال المستقبل القريب".

وأوضح "هذا يتضمن أي مباراة محتملة سواء للفريق الأول أو الفئات العمرية".