مصطفى العمار: روسيا استغلت ضعف الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي

قال الدكتور مصطفى العمار خبير العلاقات الدولية، أن روسيا هى من اختارت الحرب وألمانيا والاتحاد الأوروبي يقف وقفه تضامن وقوة مع اوكرانيا ضدد اي تصرفات دكتاتورية من الجانب الروسي وعندما يتم مساس أمن اي دولة نقف بالمرصاد



وأضاف خلال مداخله هاتفيه ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي احمد موسي، أن ألمانيا من الدول التي سمحت بتقدير السلاح لمصر إنما صدرته لمعرفه أن السلاح في ايد امينه .



وأن بوتن يستغل ضعف الادارة الامريكية و ضعفالاتحاد الأوروبي ويجب أن نقف وقفه قوية ضدد من يحاول المساس بدمقراطية الدول.



