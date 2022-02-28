أخبار السيارات.. سعر ومواصفات جلوري 2022 وكيفية تفادي مشكلات تلف الإطارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها..

تقدم شركة دفسك باقة من الموديلات المتنوعة داخل السوق المصري ومنها السيارة جلوري 330S موديل 2022، التي تقدم محليًا عبر 5 فئات من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات، إلى جانب التقنيات الداخلية الخاصة بكل فئة من حيث عناصر الرفاهية وتقنيات الحماية، وبرامج دعم قائد المركبة.

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من المشكلات الفنية الخاصة بعالم السيارات، والتي تؤثر بشدة على المستوى العام اثناء القيادة، وخاصة إذا تعلق الامر بالاطارات، والتي تلعب دورًا مهمًا في الأداء الحركي للسيارة، نظرًا لأهميتها القصوى وكونها احد الركائز الأساسية.

استطاعت فئة البيك اب أن تحتل مكانة كبيرة وسط محبي عالم السيارات، لما تتمتع به من قدرات خاصة نسبة لتصميمها الخارجي، وقدراتها في التعامل مع بعض التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى ارتفاعها المناسب، والتجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

تعتبر السيارة جى ام سى يوكون موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تقدم بتصميم خارجي عملاق يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتسم بالطابع العائلي، إلى جانب التجهيزات المقدمة عبر كل فئة.

تحدي جديد في عالم سباقات السيارات، ولكن هذه المره تسارعت النسخة فيراري 812 إلى جانب سيارة الصانع البافاري وبي ام دبليو M5 CS، لتتعالى اصوات المحركات من جديد، ونشهد انطلاقات مميزة وموعد مع القوة.

تواصل شركة KTM من تألقها في عالم الدراجات النارية، وذلك بعد ان اطلقت نسختها الجديدة 890 Duke، والتي تعد واحدة من احدث اصداراتها، حيث تتمتع بإطلالة مميزة إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بتلك النسخة.