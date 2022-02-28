أخبار التعليم ..طارق شوقي ينفي تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022..خالد عبد الغفار: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم ينفي تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله من اخبار عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .

وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.



تعليم قنا تشكل لجنة لبحث استعدادات الحفل الختامي لمسابقة أوائل الطلاب

قرر الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تشكيل لجنة لمتابعة الاستعدادات النهائية للحفل الختامى لفعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة ، والتى تجرى بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ، يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس بقصر ثقافة قنا.

وزير التعليم: مفيش منصة جديدة ولا امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

انتشرت خلال الساعات الأخيرة رسالة مجهولة المصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تناشد طلاب الثانوية العامة 2022 بتوصيل التابلت بالإنترنت لتحميل منصة امتحان جديدة تدعى Gamma learning قيل أنها مختلفة عن منصة الأعوام السابقة ، يتم تحميلها تمهيدا لاجراء امتحان تجريبي فى شهر مارس .

نشاهده فجر يوم غد.. القمر يقترن مع كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية

تتزين سماء مصر يوم الإثنين 28 فبراير بـ اقتران القمر مع كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

طارق شوقي: صانعو تريندات التعليم المثيرة للبلبلة يستنزفون الوزارة



عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد ما أسماه فن صناعة البلبلة وتريندات التعليم.

فرصة مميزة للتصوير.. اقتران القمر مع كوكب عطارد خلال دقائق

تتزين سماء مصر يوم الإثنين 28 فبراير بـ اقتران القمر مع كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

فرص عمل للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية| اعرف التفاصيل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، وظائف شاغرة لـ المعلمين بالقسم المتوسط للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 .