عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..طارق شوقي ينفي تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022..خالد عبد الغفار: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وزير التعليم ينفي تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022
نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله من اخبار عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .

 

وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. 
 

تعليم قنا تشكل لجنة لبحث استعدادات الحفل الختامي لمسابقة أوائل الطلاب
قرر الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تشكيل لجنة لمتابعة الاستعدادات النهائية للحفل الختامى لفعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة ، والتى تجرى بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ، يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس بقصر ثقافة قنا.

 

وزير التعليم: مفيش منصة جديدة ولا امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة
انتشرت خلال الساعات الأخيرة رسالة مجهولة المصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تناشد طلاب الثانوية العامة 2022 بتوصيل التابلت بالإنترنت لتحميل منصة امتحان جديدة تدعى  Gamma learning قيل أنها مختلفة عن منصة الأعوام السابقة ، يتم تحميلها تمهيدا لاجراء امتحان تجريبي فى شهر مارس .

 

نشاهده فجر يوم غد.. القمر يقترن مع كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية
تتزين سماء مصر يوم الإثنين 28 فبراير بـ اقتران القمر مع كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

طارق شوقي: صانعو تريندات التعليم المثيرة للبلبلة يستنزفون الوزارة
 

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد ما أسماه فن صناعة البلبلة وتريندات التعليم.

 

فرصة مميزة للتصوير.. اقتران القمر مع كوكب عطارد خلال دقائق
تتزين سماء مصر يوم الإثنين 28 فبراير بـ اقتران القمر مع كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

 

فرص عمل للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية| اعرف التفاصيل
أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، وظائف شاغرة لـ المعلمين بالقسم المتوسط للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

انفجار في وسط أوكرانيا.. وصافرات الإنذار تدوي بـ كييف| فيديو

متحدث الرئاسة: لا توجد أي مشكلة في الأرز ومخزون القمح يكفي لنهاية العام

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

ترشيحاتنا

حمادة صدقي: الأهلى واجه الهلال بدون أنياب ومواجهتى المريخ فرصة لتصحيح المسار

تفاصيل العقوبات اليابانية الجديدة ضد روسيا

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للمصري المصاب في أوكرانيا

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

برشلونة يدك شباك أتليتك بيلباو برباعية بالدوري الاسباني

اقتصاد الإمارات.. 1.9 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ