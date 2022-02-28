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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: العقوبات الموقعة على روسيا تشبه الحصار.. فيديو

بوتين
بوتين

قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلميات العسكرية الروسية في أوكرانيا هدأت في اليوم الثالث، معقبا: "توقفت أكثر من 12 ساعة بسبب أنه كان هناك فرص للمفاوضات".


وأضاف "الديب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تم اتفاق اليوم أنه سيكون هناك جلسة مفاوضات غدا على الحدود البيلاروسية"، متابعا: "كان هناك تجميد للعمليات العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية بسبب المفاوضات".

 

وأشار: "لا يمكن التحدث عن أرقام محددة عن الضحايا والقتلى خلال العمليات العسكرية، لأنه طبقا للقانون فإنه لا يمكن لأي شخص التحدث عدد القتلى أو الجرحى إلا إذا أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية".

 

وأوضح: "الأمور غير واضحة بسبب مسألة التصعيد الغربي عن طريق العقوبات المختلفة التي تشبه الحصار لدولة روسيا"، متابعا: "يجب انعقاد قمة سريعة بين الدول الكبرى لحل الأزمة الأوكرانية".

 

وتابع الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية،: "أوكرانيا ليست السبب الرئيسي في الأزمة الحالية ولكن الدول الغربية هي المسئولة".
 

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