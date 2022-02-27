مواطن مقيم في روسيا: استقبلنا 3 مصريين على الحدود وسيغادرون للقاهرة غدا.. فيديو

كشف محمد العيسوي، المصري المقيم في روسيا، تفاصيل فتح بيته في روسيا لاستقبال المصريين على الحدود.

وأضاف "العيسوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الفكرة بدأت عندما أعلنت القيادة السياسية في مصر احتواء السائحين الأوكرانيين والروسيين الموجودين في المناطق السياحية المصرية، لحين انتهاء الأزمة الأوكرانية".

وأشار: "رأيت أننا كجالية مصرية موجودة في الخارج لابد من أن نساعد بعض، ولابد من مساعدة الطلبة المصريين في أوكرانيا، خاصة وأن كثيرا منهم يعتبر أول مرة يأتي إلى أوكرانيا ولا يعرف التحدث سواء اللغة الأوكرانية أو الروسية".

وأوضح: "تواصل معي كثير من الطلاب المصريين الموجودين في المدن الأوكرانية، خاصة الموجودين في مدينة خاركوف الروسية"، متابعا: "بدأنا المبادرة من روسيا وحظيت بإقبال كبير من الأخوة المصريين سواء في بولندا أو رومانيا، وقاموا باستقبال المصريين على الحدود البولندية والرومانية".

وتابع محمد العيسوي، المصري المقيم في روسيا: "استقبلنا اليوم 3 مصريين كانوا على الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا متخوفين جدا، وسيغادرون على متن طائرة غدا إلى الغردقة"، موضحا: "الوضع في روسيا مستقر بنسبة 100%".