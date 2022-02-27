أخبار السوشيال ميديا.. أغنية البخت لـ ويجز تتصدر تريند تويتر.. وإبراهيم فايق بعد فوز ليفربول بكأس كارباو: أبو صلاح ابننا

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
بحلق نوبي.. سوسن بدر تتألق في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا
شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ روبي بإطلالات مختلفة
تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة جالا فهمي.. ومغردون: خبر صادم
ملاك برئ.. أغنية البخت لـ ويجز تتصدر تريند تويتر
أجمل عروسة.. شاهد| دنيا عبد العزيز تشارك صورا من زفافها
أحمد سعد عن حفلته الأخيرة: مبسوط إن الناس حافظه الأغاني أكتر مني
أفشة يحتفل بعيد ميلاد مروان محسن.. شاهد
سموره.. محمود الليثي يستعيد ذكرياته مع الراحل سمير غانم
وسط الجماهير.. محمد رمضان: ياست الكل لو بأيدي انزل ابوس ايدك.. فيديو
الأعظم.. ميندي يتصدر تريند تويتر عقب تألقه في مباراة تشيلسي وليفربول
الصوان خلص.. إبراهيم فايق بعد فوز ليفربول بكأس كارباو: أبو صلاح ابننا