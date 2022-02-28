تعمل بالنقاشة والتشطيبات.. هبة نموذج السيدة المكافحة..فيديو

عرضت برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " تقرير عن سيدة تعمل بالنقاشة والتشطيبات وهذا نموذج مشرف بشكل غير طبيعي لسيدة مكافحة .

ومن جانبها قالت هبة عبد الرحمن تعمل نقاشة ، إنها كانت متزوجة ولديها 3 فتيات الكبرى متزوجة ولديها 3 أطفال والتي تليها في الفرقة الرابعة في كلية أعلام والفتاه الثالثة في الصف الثالث الإعدادي .

وتابعت عبد الرحمن ، إنها منفصلة عن زوجها من 8 سنوات مؤكدة إنها كانت تعمل ممرضة في عيادة دكتور قبل الزواج وبعد الانفصال عدت للعمل بها مجددا وتعرفت علي سيدة كانت تريد عمل نقاشة في منزلها وعرضت عليها أن أقوم بعمل هذا العمل ومن بعدها بدأت أقوم بعمل النقاشة للأصدقاء فقط .