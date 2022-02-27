شبة الحرباية.. محسن محيي الدين يكشف تفاصيل دوره في مسلسل ملف سري

تحدث الفنان محسن محيي الدين ، عن مشاركته في مسلسل ملف سري، قائلا "المسلسل يضم توليفة من الممثلين المبدعين"، متابعا “ملف سري مختلف وجديد”.

وأضاف محسن محيي الدين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، المسلسل يضم كوكبة من النجوم، من ضمنهم هاني سلامة وماجد المصري ودينا وعائشة بن أحمد ودنيا عبد العزيز وأدوارد، وغيرهم من الفنانين، مسترسلا: أتوقع أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين.

واسترسل: المسلسل يتحدث عن فترة الفساد ما بعد ثورة 25 يناير، متابعا: اقوم بدور رجل أعمال يشبه "الحرباية".