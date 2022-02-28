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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العربي للتطوير والتنمية: العقوبات الاقتصادية لن تردع روسيا في حربها ضد أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة والغرب دائما ما يلوحون باستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية عند مواجهة أى قوى كبرى وتسرع فى استخدام  قوتها العسكرية فى مواجهة الدول الضعيفة مثل ماحدث فى افغانستان والعراق وغيرهم من الدول التى تكون واثقه بانها لا تمتلك قوة لردعها ودوما ما كان سلاح العقوبات الاقتصادية يؤتى ثماره فيما مضى ولكن أصبحت العقوبات الاقتصادية من الماضي مثلها مثل الهيمنة الأمريكية على صنع القرار وإحداث التأثير فى العالم  وتلك الهيمنة التى حصلت عليها الولايات المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي تراجعت.

وأوضح محمد عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مايحدث اليوم فى أوكرانيا هو بمثابة التأكيد على أن نظاما عالميا جديدا قد ولد نظاما سياسيا واقتصاديا فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا عن عقوبات اقتصادية على روسيا أهمها استبعادها من نظام السويفت المالي.


وحول مدى تأثير هذه العقوبات على موسكو، أوضح المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن روسيا اليوم تختلف عن الماضي فهي الآن الدولة القوية القادرة اقتصاديا وعسكريا وصاحبة التأثير الأكبر فى الاقتصاد الأوروبى عبر امداداتها له بالغاز والنفط والمحاصيل الغذائية وغيرها مشيرا إلى أن حجم الصادرات الروسية للعالم  بلغت 388 مليار دولار منها 110 مليار دولار مواد بترولية و55 مليارا غاز و190 مليار من السلع غير البترولية .


وتابع، أن روسيا الدولة رقم 11 فى الترتيب العالمى من حيث حجم الاقتصاديات  فى العالم بقوى بشرية تخطت 146 مليون نسمه استعدت جيدا لتلك المعركة حيث ان صادراتها لدول حليفة بلغت 30% من حجم صادراتها  فنجد الصين تحتل المرتبة الأولى من حيث  صادرات روسيا اليها 16.4 مليار دولار تليها كازاخستان 14.3 مليار دولار ثم بيلاروسيا 11.4 مليار دولار ثم تركيا 10.15 مليار دولار حتى الولايات المتحده نفسها 8مليار دولار .

 نظام عالمي جديد بتحالف روسي صيني


وكشف عبد الوهاب، عن أن روسيا تمتلك أكبر احتياطى من الغاز في العالم وتمد أوروبا بقرابة 40% من احتياجاتهم من الغاز ومن هنا تكمن القوة حيث تمد روسيا ألمانيا بقرابة 16% وإيطاليا 12% وفرنسا 8%، وهو ما يشكل صعوبة في قدرة أوروبا على مواجهة برد الشتاء بدون غاز روسيا، وتردد بعض الدول لتعويض ذلك الفارق وخاصة وأنها  تعلم أنها ستصبح فى حالة عداء مع روسيا التي تحاول بتحالفاتها الجديدة مع الصين رسم ملامح نظام عالمي جديد.

العربي للتطوير والتنمية الغاز الطاقة الصادرات الروسية روسيا

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