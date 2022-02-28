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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحبة تطبيق "جوا الحلة" لتعليم مهارات الطبخ لأصحاب البصيرة.. توضح التفاصيل..فيديو

تعليم الطبخ
تعليم الطبخ

قالت إيمان الحسيني صاحبة تطبيق  "جوا الحلة" ، إنا تعلمت الطبخ بسبب مرض والدها الذى كان يعاني من مشكلة في البلع ، مؤكدة أن مرض والدي هو إلى جعلني افكر في تنويع الطعام بأشكال وأذواق مختلفة .

وأضافت الحسيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إنا قمت بعمل مدونة علي النت وقمت بعرض أنواع الطعام التي أقوم بأعدادها عليها وبعد فترة 6 شهور من العمل خطر ببالي أن اقدم فكرة تقوم بخدمة المجتمع ومنهم أصحاب " البصيرة " المكفوفين .

وأوضحت الحسيني ، إن تطبيق "جوا الحلة" للمكفوفين وضعاف البصر يهدف إلي تعليمهم كيفية الطبخ مؤكدة إنها قامت بعرض فكرة التطبيق علي وزارة الثقافة المصرية وتم الموافقة علي التطبيق وقمنا بالفوز أيضا في مسابقة وزارة الاتصالات .


 

وزارة الإتصالات الاتصالات وزارة الثقافة الطعام أصحاب البصيرة المكفوفين المجتمع

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