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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يدك شباك أتليتك بيلباو برباعية بالدوري الاسباني

صدى البلد

فاز فريق برشلونة على ضيفه أتلتيك بيلباو، بأربعة دون رد في مباراة الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.
 

في الدقيقة الـ 17، فيران توريس يمرر الكرة إلى جافي، والأخير يسدد لكن الكرة تعلو العارضة، وتصدى أوناي سيمون حارس بيلباو لكرة قوية سددها بيدري جونزاليس عند الدقيقة الـ 30.


وتمكن برشلونة من التقدم في المواجهة عند الدقيقة الـ 36، بعد كرة مرفوعة من ركلة ركنية، قابلها جيرارد بيكيه برأسية ردتها العارضة، ليتابعها النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الشباك.
 

وسدد توريس كرة قوية في الدقيقة الـ 50 ضربت في الدفاع، وعند الدقيقة الـ 62 أنقذ سيمون كرة هدف محقق لأصحاب الأرض عن طريق توريس، وحاول أوباميانج بكرة أخرى في الدقيقة 68 لكن وصلت سهلة للحارس.

وفي الدقيقة الـ 73 جاء الهدف الثاني للبارسا، بعد أن وصلت الكرة إلى البديل عثمان ديمبيلي على الجهة اليسرى، ليتقدم بها إلى داخل منطقة الجزاء، ويسددها ببراعة بقدمه اليسرى في المرمى الباسكي.
 

وفي الدقيقة الـ 93 سجل الهولندي الآخر ممفيس ديباي هدف برشلونة الرابع، بعد كرة رفعها ديمبيلي وانقض عليها أسد هولندا، وأسكنها في الشباك.

ورفع برشلونة رصيده إلى 45 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، في حين توقف رصيد بيلباو عند 37 نقطة، ويحتل المركز الثامن.
 

 

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برشلونة يدك شباك أتليتك بيلباو برباعية بالدوري الاسباني

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