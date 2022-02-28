عضو اللجنة العليا لتنظيم معرض زهور الربيع: قادرون على تصدير نباتات الزينة.. فيديو

قال المهندس مصطفى عبدالمنعم، عضو اللجنة العليا لتنظيم معرض زهور الربيع، إنه تم افتتاح مهرجان ومعرض زهور الربيع في دورته الـ89.

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "المهرجان يستمر حتى نهاية مارس المقبل بحديقة الأورمان بالجيزة"، لافتا: "المعرض أقيم على مساحة 31 ألف متر مربع، ويوجد في المعرض أكثر من 240 عارضا في تنافس شديد جدا يؤدي إلى صناعة جديد وهي صناعة الزينة".

وأوضح: "الإقبال على المعرض يزيد يوم بعد يوم، ونصل في بعض الأوقات أنه يتم غلق باب المعرض بسبب التكدس داخل الحديقة"، مؤكدا: "قادرون على تصدير نباتات الزينة".

وتابع أن هناك بالمعرض إنتاج نباتات زينة وإنتاج نخيل وأنواع كثيرة من الأنشطة هناك، إلى جانب المستلزمات الزراعية والمنتجات التي تنتج من الزراعة، مثل العسل والمربي، حيث أن المعرض متخصص بكل ما يتعلق بالمنتجات الزراعية وليس فقط الزهور.



ولفت المهندس مصطفى عبدالمنعم، عضو اللجنة العليا لتنظيم معرض زهور الربيع،: "هناك إقبال كبير على المعرض منذ انطلاقه، والأسعار في متناول الجميع".