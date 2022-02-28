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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل العقوبات اليابانية الجديدة ضد روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا، اليوم الإثنين، حول الاتصال بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الياباني هاياشي، ونظرائهم من مجموعة السبع.

وقال البيان: "لقد تحدثت هذا الصباح مع وزير الخارجية الياباني هاياشي ونظرائنا في مجموعة السبعة، وأكدنا معًا مجددًا أننا لم نتحالف أكثر من أي وقت مضى في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حرية وسيادة أوكرانيا وجميع الدول والحفاظ عليها".

وأضاف: "إننا نقف معا بحزم ضد هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر وغير المبرر. يُظهر إعلان اليابان اليوم عن عقوبات مالية شاملة لعزل روسيا عن النظام المالي الدولي وحدة وتصميم الولايات المتحدة واليابان وشركاء آخرين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لوقف العدوان الروسي في أوكرانيا".

وتابع: "ستحرم هذه الإجراءات البنوك الروسية المختارة من الوصول إلى نظام الرسائل المالية سويفت العالمي، وتفرض قيودًا على بنك روسيا، وتعاقب القادة الروس الرئيسيين، بما في ذلك الرئيس بوتين".

وأشار البيان: " ستفرض الخطوات القوية والحاسمة لرئيس الوزراء كيشيدا وحكومة اليابان، جنبًا إلى جنب مع خطوات الحلفاء والشركاء الآخرين، تكاليف باهظة على روسيا وإحباط قدرتها على شن حربها المختارة على أوكرانيا".

 

 

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