تدريب الفتيات على ريادة الأعمال بالعريش

انتهت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد، محافظة شمال سيناء، من تنفيذ برنامج تدريب الفتيات فى مجال رياده الاعمال والمهارات الحياتية بمركز العريش ، بمقر جمعية أسر الشهداء والمصابين بمدينة العريش ، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء "مكون تمكين المرأة ".

وافتتح الدورة عمر سليمان مدير البرامج بالمشروع ، والتي أستهدفت 30 متدربة من مدينة العريش..

مجموعات عمل

حيث قام بالتدريب الدكتور عبدالكريم الشاعر ،المدرب المعتمد بمجال التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي، والذي تحدث عن عدة مفاهيم هامه عن المهارات الحياتيه ورياده الأعمال وأهميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، وخطوات انشاء مشروع وكيفيه التسويق للمنتج، من خلال مجموعات عمل وأنشطه عمليه لتنميه روح الابداع الابتكار والتميز لتنميه المهارات فى اختيار، وتنفيذ المشروعات وكيفيه عمل مشروعات صغيره بأقل التكاليف.

كما تتناول التدريب ، تنمية الوعي الذاتي والوطني بدور النساء بشمال سيناء في تعزيز الاقتصاد المصري والاستقرار المجتمعي والحفاظ على البيئة.

نماذج ناجحة

و تم عرض نماذج ناجحة من السيدات والفتيات المشاركات في التدريب تغلبن على الظروف البيئية والمجتمعية الصعبة لتنفيذ مشروعاتهم فى مجال التطريز والخرز والكليم، وكان من بينهن سيدات لديهن اشغال يدويه متميزة بالتطريز واشغال بالخرز والكليم البدوي .