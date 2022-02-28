3 مناطق في الغرب والوسط والشرق لإجلاء المصريين من أوكرانيا .. سفيرنا بـ كييف يوضح

علق السفير أيمن الجمال، سفير مصر في كييف، حول مصير المصرين في أوكرانيا، قائلاً: "قمنا بإعداد قاعدة بيانات للمصريين المتواجدين هنا في أوكرانيا، وتم تعيين ممثل لنا في كل مدينة من المدن الأوكرانية، وده اللي ساعدنا في هذه الفترة لأنه ساعدنا في الوصول للطلاب والمواطنين".

وأضاف أيمن الجمال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم حاولوا توفير 3 طرق لإجلاء المصريين من أوكرانيا، وهما غرب ووسط وشرق أوكرانيا، مشيراً إلى أن منطقة الشرق كانت أصعب طريق نظراً لتعرضها لهجمات كثيرة من قبل الغزو الروسي.

ونوه سفير مصر في كييف أنه تم تحذير المواطنين المصريين في شرق أوكرانيا، وبالأخص مدينة "خاركيف"، لتواجد بها الكثير من الطلاب المصريين، معقباً: "نبهنا عليهم بضرورة الإلتزام بالمنزل حتى نستطيع عبور أول موجة من هذه الاضطرابات والأمور تهدأ، ونستطيع التوصل إليهم".

وتابع أيمن الجمال أن منطقة غرب أوكرانيا كانت أهدأ منطقة، نظراً لعدم تعرضها لأي هجمات من الغزو الروسي، لأن يوجد على حدودها الدول الأوروبية، معقباً: "لذلك احنا نصحنا المتواجدين في غرب أوكرانيا، بالتوجه لـ الحدود .. ولكن واجهنا مشاكل في الحدود بسبب التأشيرات .. لذلك تواصلت مع السفراء في بولندا ورومانيا والمجر لتوفير أرقام طواريء، ليتم إبلغاء السفارة مسبقة قبل عبور هذه الحدود، وبالتالي تقوم السفارة بإرسال مذكرة فوري لحدود البلد الذي سينتقل من خلالها المواطن المصري، وتسمح له بالعبور".

وأردف سفير مصر في كييف: "واجهنا مشكلة أيضاً أثناء العبور من الحدو الأوكرانية، لأن لم يتم إبلاغهم بالتعليمات الجديدة لهذه الدول، وبالتالي تواصلنا مع سفراء البلاد المجاورة من أجل إبلاغ السلطات الأوكرانية بهذه التعديلات، وتمكنا من إصدار التعديلات اللازمة لتسمح لنا السلطات الأوكرانية بالعبور".