حمادة صدقي: حظوظ تأهل الزمالك 40% وهذا رأيي في استمرار كارتيرون

تحدث حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، عن الزمالك ومشواره القاري في بطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا: "حظوظ تأهل الزمالك 40%، والمهمة باتت على عاتق اللاعبين، ومشكلة مجموعة الزمالك أن حظوظ بيترو أتليتيكو والوداد قوية للغاية من أجل التأهل".



وتابع صدقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "كارتيرون أمام خيارين الأول هو الرحيل والثاني هو اعتماد الثقة من مجلس الإدارة وكل الضمانات التي تمنحه الثقة والبقاء، لذلك الوضع الحالي هو الأسوأ للطرفين، لأن الزمالك غير مقتنع بالمدرب والمدرب مهزوز ولا يسعر بالاستقرار".



وواصل صدقي: "فرص الأهلي أفضل في الصعود، وارى أن الأهلي عليه منح فرصة للمدرب الجنوب أفريقي، خاصة أن مسابقة الدوري المصري غير منتظمة وغير معروف موعد نهايتها، لذلك فكرة التجديد للمدرب في نهاية الموسم يظلم المدرب لأن وقتها تكون كل الدوريات قد بدأت بالفعل".



وأكمل نجم الكرة المصرية السابق: "رأيي ان بيراميدز والمصري يقدمان مستويات كبيرة في الكونفدرالية رغم هزيمة المصري مؤخرا من أوتوهو، لكنه يقدم مستويات ثابتة".