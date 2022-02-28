إيهاب الكومي يبكي على الهواء متأثرا بإصابة محمد غنيم بالملاريا.. ويطالب "الرياضة" بتوفير حقنة لإنقاذه

حرص الإعلامي إيهاب الكومي، على دعم الناقد الرياضي محمد غنيم، بعد إصابته بمرض الملاريا، خلال تغطيته لمباريات مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون.

ودخل الكومي، خلال تقديمه برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، في نوبة بكاء متأثرًا بإصابة محمد غنيم بمرض الملايا، وتأخر حالته الصحية، حيث دخل في غيبوبة يتواجد على إثرها بالمستشفى.

وتابع حديثه، أن محمد غنيم كان حاضرًا في جميع رحلات الجماهير والصحفيين المصريين بالكاميرون، لكنه أصيب في أحد الرحلات بمرض الملاريا، حيث تم تشخيص الحالة بالخطيرة.

وتابع حديثه، أن الحالة تطورت سقط محمد غنيم في غيبوبة تامة على إثرها، حيث تسببت في تلف الكبد بنسبة كبيرة، ودخلت على غشاء بالمخ، وسط محاولات طبية لإسعافه.

واختتم تصريحاته، أن محمد غنيم يحتاج لحقنة معينة يمكن الحصول عليها من إحدى الدول الإفريقية، لتنشيط الكبد ومهاجمة الفيروس، مناشدًا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين، بضرورة التحرك للحصول على الحقنة من أجل إسعاف الزميل محمد غنيم.