جوجل تعلق خدمة "جوجل ماب" في أوكرانيا مؤقتا

أعلنت شركة "جوجل"، اليوم الإثنين، تعليق خدمة "جوجل ماب" بشكل مؤقت في أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قررت شركة يوتيوب YouTube وقف عدد من القنوات الإعلامية الروسية ومنعها من تحقيق الإيرادات على خدمة الفيديو، وذلك في إطار العقوبات الاقتصادية التى تشنها شركات التكنولوجيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبحسب صحيفة الإندبندنت The Independent فإن الحظر شمل قنوات RT المملوكة للدولة حيث قال موقع يوتيوب YouTube في بيان: "في ضوء الظروف الاستثنائية في أوكرانيا.. نوقف مؤقتًا قدرة عدد من القنوات على تحقيق الربح على يوتيوب.

وأضاف يوتيوب YouTube أن قرار الوقف سيشمل كل وسائل الإعلام الروسية التابعة للعقوبات الأخيرة، وكذلك وسائل الإعلام والقنوات الحكومية، حيث أن القرار سيسلب من هذه القنوات القدرة على تحقيق أى ربح من الموقع.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تعرض موقع يوتيوب YouTube ، المملوك لشركة جوجل ، لضغوط لحظر الدعاية الروسية من تحقيق الدخل من المحتوى أثناء الغزو الروسي.