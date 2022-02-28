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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة صدقي: نتائج الزمالك السلبية متوقعة وكارتيرون لا يشعر بالأمان

صدى البلد

أكد حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، أن النتائج السلبية التي يحققها الزمالك في دوري ابطال أفريقيا بالتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة هي انعكاس طبيعي للظروف الصعبة التي مر بها النادي مؤخرا.


وتابع صدقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "الزمالك عانى معاناة كبيرة على المستوى الفني والإداري، منها أزمة إيقاف القيد وتعاقب الإدارات وعدم شعور الجهاز الفني بقيادة كارتيرون بالأمان في عمله ومنصبه".


وواصل صدقي: "بعض المسئولية تقع على عاتق اللاعبين لأنهم نجوم من العيار الثقيل، هناك حالة من عدم التركيز، كما أن طريقة اللعب في بعض المباريات لا تناسب إمكانيات اللاعبين وظروف كل مباراة".


وأكمل نجم الكرة المصرية السابق: "لاعبو الزمالك العائدون من المنتخب ظهروا بمستويات متراجعة على عكس المتوقع، وهزيمة الفريق أمام الوداد لعبت فيه الجماهير المغربية دورا كبيرا في لقاء الذهاب وهو أهم أسلحة الفريق المغربي".


وأضاف: "بداية الزمالك أمام أتليتيكو كانت متواضعة، رغم أنها كانت مواجهة في المتناول للغاية والزمالك أهدر العديد من الفرص، ودكة بدلاء الزمالك ليست على نفس كفاءة التشكيل الأساسي، ورغم أن الوداد استغنى عن خمسة لاعبين لكنه أظهر قوة وشخصية كبيرة أمام الزمالك".

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