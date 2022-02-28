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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا... محافظ قنا: بدء حجز دعوات حفلات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء مجانا

مهرجان دندرة للموسيقى
مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

 قال محافظ قنا أشرف الداودي إن المحافظة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار سينظمون مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في نسخته الثانية بمعبد دندرة، خلال الفترة من 3 مارس إلى 5 مارس المقبل. 


وأوضح خالد داودي - في تصريح اليوم - أنه سيتم فتح باب حجز الدعوات مجانا بدءا من يوم الثلاثاء القادم بالصالة المغطاة بنادي البحر، مؤكدًا أن استلام الدعوات سيكون بالصالة المغطاة بنادي البحر من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساء، وعلى من يرغب الحصول على دعوة الالتزام بالآتي: إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للإطلاع وصورة منها او اصل شهادة الميلاد للإطلاع وصورة منها لمن هم أقل من 16 عاما وإحضار شهادة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للإطلاع وصورة منها ولكل مواطن الحق في حضور حفلة واحدة فقط من الحفلات الثلاثاء المقرر تنظيمها مع عدم اصطحاب السيارة الخاصة لحضور الحفلات بمعبد دندرة.

وتوفر المحافظة سيارات لنقل المواطنين وسوف تتمركز السيارات بميادين (الدولفن - الساعة - المحطة) بمدينة قنا اعتبارا من الساعة 3 عصرًا حتى 4 عصرًا. 
 

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