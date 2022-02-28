فوز أهلي طرابلس على زاناكو.. ونهضة بركان على سيمبا بهدفين نظيفين في الكونفدرالية

حقق فريق أهلي طرابلس الليبي، فوزا ثمينا على ضيفه زاناكو الزامبي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب طرابلس الدولي، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.



وسجل هدفي أهلي طرابلس كل من أحمد كمال التربي بالدقيقة 79 ومحمد المنير في الدقيقة 85. ليرفع الفوز رصيد أهلي طرابلس إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما تذيل زاناكو المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، فيما يتواجد الصفاقسي في المركز الثالث بثلاث نقاط.



وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت.. ولصالح نفس الجولة من المجموعة الرابعة، حقق فريق نهضة بركان المغربي الفوز على ضيفه سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين سجلهما كل من اداما با في الدقيقة 31 والشرقي البحري بالدقيقة 41. ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن سيمبا صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الحرس الوطني بطل النيجر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا، فيما يتذيل اسيك الإيفواري المجموعة بثلاث نقاط.



وفي المجموعة الثانية حقق فريق أورلاندو الجنوب أفريقي، فوزا كبيرا على مضيفه رويال ليوباردس الإسواتيني بنتيجة 6-2، ليرفع الفريق الجنوب أفريقي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن كل من شبية الساورة الجزائري والاتحاد الليبي، فيما تذيل فريق رويال المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.