المدير الفني لسموحة: الفوز على المحلة بالدوري يزيد من ثقة اللاعبين

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحمد سامي، أن فوز فريقه على منافسه غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الدوري، تزيد من ثقة اللاعبين.



وأعرب سامي عن سعادته بالفوز على غزل المحلة، متوجها بالشكر للاعبي الموج الأزرق على الأداء والنتيجة أمام منافس مميز، مضيفا "وضعنا أكثر من سيناريو لسير اللقاء من واقع احترامنا لفريق غزل المحلة الذي يقدم أداء جيد مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني".



وعلي عكس المتوقع أكد أحمد سامي أن سموحة هدفه التواجد في المنطقة الدافئة، مشيراً إلي الفوز من مباراة إلى أخرى يمنح لاعبي سموحة الثقة رغم النواقص التي يعاني منها الفريق، متوجها بالشكر للاعبي فريقه على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني رغم الغيابات والنقص العددي خلال المباراة، مشيرا إلى أنه علي الرغم من ذلك لعبنا برأسي حربة وتغيراتنا كانت هجومية.

