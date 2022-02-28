استودعكم الله .. فريدة سيف النصر تؤدي مناسك العمرة

تؤدي الفنانة فريدة سيف النصر، مناسك العمرة، حيث شاركت جمهورها تلك اللحظات وذلك من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

نشرت فريدة سيف النصر، صورة لها وعلقت قائلة: “إلي أرض بيت الله الحرام ارض مباركه ولد عليهارسول الله.صل الله عليه وسلم وفي الاسراء والمعراج والله صدفه بلا ترتيب..الحمدلله.وسبحان الله.والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وٱصيلا ولا اله الا الله ..استودعكم الله”.

يذكر أن نشرت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان الراحل يونس شلبى برفقة أبنائه .

وعلقت على الصورة قائلة: “أنا ماعرفش طريقه الله يرحمه برغم اشتغلنا فيلم ومسرحية سوا..السؤال يا تري ولاده عاملين إيه.. لأن مع الأسف معاش نقابتنا لا يذكر” .

وتابعت فريدة سيف النصر قائلة: “ كلمت زوجته من مدة ماعرفش جم علي بالي وبعدين شغلتنا الدنيا بأمورنا.. وماعرفتش أتواصل تاني عاملين إيه ياحبايبي.. دوول ولادنا يا جماعة نتطمن فقط، أنا مش عارفة أعمل إيه” .