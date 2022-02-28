الأمير خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه بولي عهد أبو ظبي

كشف الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الإثنين، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وكتب الشيخ خالد بن سلمان على تويتر: "بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- التقيت اليوم في دولة الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي".

وأضاف: "نقلت لسموه تحيات قيادة المملكة، واستعرضنا العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي القائم بين بلدينا الشقيقين".

وتابع: "تربطنا مع حكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك".

وذكر: "علاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا".