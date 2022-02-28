محمد مصيلحي: أتمني عودة الفوز للاتحاد السكندري وأشفق على حسام حسن لهذا السبب

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يشكر الجمعية العمومية لناديه بعد الظهور بشكل حضاري ووجود عدد كبير فى الانتخابات.

وقال مصيلحي فى تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" لا غرامات على المتغيبين عن انتخابات الاتحاد السكندري ، والمجلس الجديد يضم عناصر مميزة، ستخدم زعيم الثغر.

وأضاف:" حسام حسن وإبراهيم حسن يقدموا شئ مميز داخل الاتحاد السكندري، وأشفق على حسام حسن فى اختيار التشكيل من كثرة اللاعبين الجاهزين.

وقرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إلغاء غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة التى أقيمت الجمعة .

جاء ذلك بسبب عدم استقرار حالة الطقس في يوم الانتخابات.

ووجه مصيلحي الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة التي كانت الدافع الأكبر لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

وفي سياق آخر حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب انتهاء انتخابات الجمعية العمومية واختيار مجلس جديد.

وأعرب صبحي في اتصال هاتفي برئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تمنياته بتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

ووجه محمد مصيلحي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحرصه علي تهنئة مجلس إدارة الاتحاد.

واعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب انتهاء الانتخابات التي تم انعقادها يوم الجمعة الماضي.