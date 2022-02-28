التحرير الفلسطينية: انعقاد المركزي كان للتأكيد على أن المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين

قال عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني جاء للتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن أجل إعادة النظر وتقييم العلاقة مع دولة الاحتلال بقواعد وقوانين وإجراءات وخطوات محسوبة، تخدم مصالح الشعب العليا وتقصر عمر الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.



وأضاف خلال ندوة سياسية نظمتها حركة "فتح" في أريحا بعنوان "منظمة التحرير رغم المخاطر والتهديدات ثبات وانتصارات" أن المجلس المركزي، كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بوضع الآليات المناسبة لتطبيق قرارات المجلس المركزي، عبر جملة من الإجراءات تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.



وتابع أن الثورة الفلسطينية جاءت لتعطي نور الشمس للشعب الفلسطيني، وهي التي صنعت الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية، والمؤامرة مستمرة لضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني، بهدف ضرب شرعية النضال الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية وبالرغم من كل الضغوط متمسكة بالثوابت الوطنية، وأن قبلتها السياسية هي فلسطين، وأن ثبات وصمود الفلسطينيين هو السلاح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد الشيخ على أن تاريخ الشعب الفلسطيني تاريخ مُشرق ومشرف، وأن النضال مستمر منذ الانطلاق، وحتى اليوم من أجل إنهاء الاحتلال، وأن صراع الشعب الفلسطيني الأساسي ومعركته هي مع الاحتلال، ولن نسمح لأي كان بضرب وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني واختطاف القرار الوطني المستقل الذي قدم الفلسطينيون في سبيل الحفاظ عليه آلاف الشهداء والجرحى.

