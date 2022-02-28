إبراهيم سعيد: مستوى محمود علاء لا يرتقي للعب فى الزمالك

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، إن مستوى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لا يرتقي للعب فى صفوف الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمود علاء غير مفيد لنادي الزمالك واخطاءه متكررة مع الفريق بشكل كبير.

واضاف:" مستوي محمود علاء لا يرتقي للعب فى صفوف نادي الزمالك ودائما صاحب قرارات خطأ فى الملعب".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بثلاث أهداف مقابل هدف.