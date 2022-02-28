أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. رئيس الزمالك يعلن التقدم بشكوى للفيفا ضد كارتيرون

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 28 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة منها مباراة بالدوري الأسباني والدوري التركي.

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون اتفق مع أحد الأندية السعودية خلال تواجده كمدرب للفريق الأبيض.

أكد حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، أن النتائج السلبية التي يحققها الزمالك في دوري ابطال أفريقيا بالتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة هي انعكاس طبيعي للظروف الصعبة التي مر بها النادي مؤخرا.

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون اتفق مع أحد الأندية السعودية خلال تواجده كمدرب للفريق الأبيض.