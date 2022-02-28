أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. رئيس الزمالك يعلن التقدم بشكوى للفيفا ضد كارتيرون

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة
تقام اليوم الاثنين 28 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة منها مباراة بالدوري الأسباني والدوري التركي.
رئيس الزمالك يعلن التقدم بشكوى للفيفا ضد كارتيرون
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون اتفق مع أحد الأندية السعودية خلال تواجده كمدرب للفريق الأبيض.
حمادة صدقي: نتائج الزمالك السلبية متوقعة وكارتيرون لا يشعر بالأمان
أكد حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، أن النتائج السلبية التي يحققها الزمالك في دوري ابطال أفريقيا بالتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة هي انعكاس طبيعي للظروف الصعبة التي مر بها النادي مؤخرا.
تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بعد إقالة أمير عزمي ومدحت عبد الهادي
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي
رئيس الزمالك يعلن التقدم بشكوى للفيفا ضد كارتيرون
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون اتفق مع أحد الأندية السعودية خلال تواجده كمدرب للفريق الأبيض.