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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيناء تحقق 4 مراكز متقدمة في نشاط الملاحة البحرية

وزير الشباب يشهد
وزير الشباب يشهد جانب من الأنشطة الرياضية باسوان

شهدت منافسات المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية، التي تقام بمحافظة أسوان، فى الفترة من ٢٥ فبراير حتى ١ مارس المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء، إقامة  نشاط الملاحة البحرية  للفتيات. 

وقد  حققت محافظة شمال سيناء، ٤ مراكز متقدمة في مسابقات  نشاط الملاحة البحرية.

المركز الأول 

فازت بالمركز الأول إيمان عادل من شمال  سيناء ، وحصلت أمنية أحمد من شمال  سيناء على المركز الثاني، فيما حصلت خلود حماده من  البحر  الأحمر على المركز الثالث.

وعلى مستوى منافسات البنين فاز بالمركز الأول اللاعب عمر يحيي من شمال سيناء، وأحمد محمود من شمال سيناء بالمركز الثاني ، وجاء بالمركز الثالث ياسين ممدوح من البحر الأحمر.

وقد سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ،الجوائز على الفائزين فى مسابقات الملاحة الرياضية .
 

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