أخبار الفن| الجمهور يبحث عن أبو الأنوار .. أبرز إطلالات النجوم في مهرجان الـ SAG

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة أبرزها الآتي:



"مش هحل" للرابر أبو الأنوار تريند رقم 1 على اليوتيوب

تصدر الرابر أبو الأنوار، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طرح اغنيته الجديدة “مش هحل" عبر قناته على YouTube.

SAG Awards .. هيلين ميرين تتألق بفستان "بينك" أثناء تسلم جائزة إنجاز العمر

تألقت الممثلة المخضرمة هيلين ميرين بفستان وردي اللون "بينك" أثناء تلقي جائزة إنجاز العمر في حفل توزيع جوائز الساج SAG Awards.

استودعكم الله .. فريدة سيف النصر تؤدي مناسك العمرة

تؤدي الفنانة فريدة سيف النصر، مناسك العمرة، حيث شاركت جمهورها تلك اللحظات وذلك من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج SAG Awards 2022 لالتقاط الصور قبل لحظات من بدء توزيع الجوائز وإقامة فقرات الحفل السنوي في نسخته الـ 28.