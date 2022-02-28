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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يشيد بهدف مروان حمدي في غزل المحلة

ميدو
ميدو

أشاد أحمد حسام ميدو بالهدف الذي سجله مروان حمدي مهاجم سموحة في شباك غزل المحلة اليوم في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، كما أشاد بأحمد سامي مدرب سموحة الحالي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مروان حمدي سجل هدفا رائعا في شباك غزل المحلة اليوم عن طريق ركلة حرة، وسدد الكرة بشكل رائع" .

أضاف: "غزل المحلة في بداية الدوري كان جيدا، ولكن مع الوقت يتراجع" .

وختم حديثه قائلا: "أحمد سامي جعل فريق سموحة يمتلك هوية، والمدرب يعمل على تحفيظ اللاعبين بالشكل الأمثل، سامي مدرب جيد للغاية، والمدرب عندما يحصل على فرصة كافية وعادلة، مع الوقت يقوم بتطبيق طريقة لعبه بالشكل الأمثل، ويُحسب للمهندس فرج عامر، الصبر على أحمد سامي رغم تعثر سموحة في وقت من الأوقات".

الدوري المصري ميدو سموحة احمد سامي غزل المحلة

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