بيراميدز عن إمكانية التتويج بالدوري: "لسه بدري"

أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أن فريقه مختلف هذا الموسم، ومحظوظ بنوعية اللاعبين المتواجدين حاليا بقائمة الفريق.



قال فتح الله في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز محظوظ بنوعية اللاعبين الموجودين في الفريق هذا الموسم، والجميع يقاتل وتركيزه في المباريات"



وأضاف: "مباراة الصفاقسي كانت صعبة للغاية في ظل الإجهاد بعد مباراة البنك الأهلي وفريق الصفاقسي فريق كبير"



وتابع: "لاعبو بيراميدز في هذا الموسم مقاتلون ويتحملون المسؤولية، والجميع بذل مجهودا غير طبيعي، وربنا كافأنا في النهاية وحقق لنا الفوز في الدقيقة الأخيرة"



وعن إمكانية تتويج بيراميدز بالدوري هذا الموسم: "نحن نقوم بدورنا كمنظومة متكاملة من لاعبين وجهاز فني، هذا الموسم بيراميدز مختلف، ومازال مبكرا الحديث عن الدوري والكونفدرالية المشوار مازال طويلا وكان يهمنا البدايات، وعكس الموسم الماضي بيراميدز بدأ بشكل ضعيف ولكن هذا الموسم بيراميدز في البداية بشكل قوي".