لا يأس مع الحياة.. محمود الكومي تحدى فقدان قدمه في حادث وسعي من أجل لقمة العيش

لا يأس مع الحياة شعار رفعه الشاب محمود الكومي ابن مركز أشمون في محافظة المنوفية والذي تحدى إعاقته وفقدان قدمه في حادث قطار أثناء سعيه على لقمة العيش من أجل أسرته منذ عام 2006 إلا أنه استكمل حياته وعمله من أجل مال حلال.

وبقدم واحدة يقف محمود الكومي في مغسله السيارات يتحرك بين السيارات دون أن يشكو همه إلي أحد، مصمما أن يتحدى الحياة من أجل أبنائه.

وقال محمود الكومي إنه كان يعمل سمكرى سيارات في القاهرة وأصيب منذ 2006 في حادث قطار فقد على أثرها قدمه حيث كان متوجها إلي عمله، موضحا أنه لم يصبه اليأس وصمم علي استكمال حياته.

وأكد أنه لم يستسلم لليأس وقرر العمل في مغسلة سيارات من أجل أبنائه والحياة الكريمة حيث إنه يسكن بالإيجار ولديه 3 من الأبناء ويدفع 600 جنيه شهريا في الشقة بالإيجار.

وأضاف أنه عقب إصابته عمل في عدة مهن منها نجار مسلح وسمكرى سيارات إلا أنه بدأ في العمل في مغسلة سيارات ولديه تروسيكل يعمل عليه من أجل متطلبات الحياة.

وتابع أنه لا ينتظر مساعدة أحد له وسعي من أجل العيش وتربية أبنائه مع زوجته وعمل في الكثير من المهن ولم يستسلم إلى إعاقته وتحدى الحياة بالعمل الحلال.

وطالب الشاب ابن المنوفية بتوفير سكن له بدلا من الإيجار حيث أنه يملك قطعة أرض إلا أنه لا يقدر علي بناءها ، كما طالب بإدراج أبنائه الثلاثة في بطاقة التموين من أجل تخفيف الأعباء عليه.