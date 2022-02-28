ميدو ينتقد إدارة الزمالك : "لازم نتعامل كويس مع ولاد النادي"

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لمجلس إدارة الزمالك بعد الإعلان عن رحيل مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من الحفاظ على أبناء الزمالك، أنا ضد ما بدر من مدحت عبد الهادي بالطبع في مباراة الوداد، ولكني أتحدث عن طريقة التعامل مع أبناء النادي، كان من الممكن رحيل مدحت بشكل طبيعي، ولكن ليس لسوء السلوك"



أضاف: "كان يجب أن يرحل مدحت عبد الهادي عن الزمالك بصيغة أفضل من سوء السلوك"



وختم: "رحيل أمير عزمي مجاهد غريب بالنسبة لي، الكل يعلم أن أمير لم يكن له دور سلبي في المشادة التي حدثت في مباراة الوداد ورغم ذلك تم إعلان رحيله".